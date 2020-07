Salute, emicrania: sei milioni di italiani “sospesi” tra attacco e paura del successivo (Di venerdì 24 luglio 2020) Non solo dolore ma anche senso di colpa e difficoltà nel fare progetti. E poi isolamento, limitazioni in ogni aspetto della quotidianità, problemi sul lavoro, incomprensione da parte degli altri che poco sanno della malattia. I sei milioni di italiani che soffrono di emicrania vivono spesso una vita sospesa tra un attacco e la costante paura del successivo. Questo almeno è quanto emerge da una ricerca promossa dall’azienda farmaceutica Teva Italia e condotta da Elma Research. Una ricerca valuta l’impatto dell’emicrania sulla vita sociale L’esito dello studio è stato presentato oggi nel seminario web “emicrania: bisogni da soddisfare e sfide da vincere. Fremanezumab, una nuova opportunità ... Leggi su secoloditalia

