Salerno Pulita | spuntano i cartelli nelle aree bonificate

Salerno – Questa mattina in via Paradiso di Pastena, al termine della rimozione di rifiuti ammassati in una micro discarica, gli addetti di Salerno Pulita hanno installato il primo cartello con la scritta "Area Pulita. Questa zona è stata bonificata dai rifiuti abbandonati da incivili. Aiutaci a mantenerla così". L'iniziativa dell'apposizione di cartelli (su cui viene inserita la data dell'intervento) nelle aree bonificate è stata presa per invitare i cittadini a collaborare, contribuendo con comportamenti virtuosi al decoro della città, ma anche per segnalare alla cittadinanza l'intervento effettuato. Spesso, infatti, capita che ...

Telecolore : Questa mattina, operatori di Salerno Pulita, congiuntamente con gli agenti della Polizia municipale, hanno effettua… - tvoggi : SALERNO, NUOVI CONTROLLI SU RIFIUTI E SPIAGGE Verrà recintata una delle piazzole di via Paul Harris dove con cadenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Pulita Sos Salerno Pulita: plastica ed altri materiali nell'organico (VIDEO) anteprima24.it Salerno da fortino inespugnabile a terra di conquista del virus: ecco gli errori

