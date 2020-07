Salerno Pulita, diventano full time 200 lavoratori: accordo importante per la Cgil (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Chiuso accordo per il passaggio dei lavoratori ex cooperative ed ex interinali della Salerno Pulita da part time a full time. “Un accordo importante che finalmente sana una discriminazione tra lavoratori della stessa azienda. A partire dal 31 agosto – spiega il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto – circa 200 lavoratori, per 10 anni con contratto precario, raggiungeranno le 38 ore di lavoro. Inoltre, i 25 lavoratori dello spazzamento provenienti dal settore pulizie, vedranno il passaggio dal Livello J al livello 2B entro il 1 dicembre 2020. Ora finalmente ... Leggi su anteprima24

tvoggi : SALERNO PULITA, CARTELLI NELLE AREE BONIFICATE Questa mattina in via Paradiso di Pastena, al termine della rimozion… - Telecolore : Questa mattina, operatori di Salerno Pulita, congiuntamente con gli agenti della Polizia municipale, hanno effettua… - tvoggi : SALERNO, NUOVI CONTROLLI SU RIFIUTI E SPIAGGE Verrà recintata una delle piazzole di via Paul Harris dove con cadenz… -