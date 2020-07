Salerno, la Guardia Costiera sequestra 200kg di novellame pescato illegalmente (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Salerno è stata impegnata in un’operazione di polizia marittima finalizzata al contrasto della pesca illegale nei pressi della foce del fiume Sele. I militari, impegnati in un’attività di monitoraggio sin dalle prime luci dell’alba, hanno sorpreso un trasportatore che deteneva a bordo del suo mezzo circa 200 chili di novellame di triglia. Il prodotto ittico è risultato essere sottomisura, pescato e detenuto in contrasto alla normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca che impone precisi obblighi al fine di tutelare le specie allo stadio giovanile e non depauperare la consistenza dello stock ittico. Per tale ragione, il trasgressore è ... Leggi su anteprima24

