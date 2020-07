Salaria Sport Village sequestrato, diventerà la ‘Casa delle Nazionali’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella giornata di ieri è stato sequestrato in via definitiva il Salaria Sport Village, il centro Sportivo più grande di Roma, per “frutto di reati di evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione indebita” come riporta una nota della Guardia di Finanza. Il sequestro e la confisca – avvenuti- nel 2014, sono diventati ora ufficiali a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione. L’enorme spazio a disposizione dell’attuale centro Sportivo, che racchiude campi di tennis, calcetto, calcio, palestra e anche un albergo, verrò messo a disposizione del Comune, che ha intenzione di renderlo un centro di raduno di Nazionali Sportive, come ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. “Il ... Leggi su italiasera

