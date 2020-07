Russia, riaprono i voli internazionali dal 1 agosto: i paesi coinvolti (Di venerdì 24 luglio 2020) Russia, riaprono i voli internazionali dal 1 agosto: i paesi coinvolti. Inizialmente le destinazioni consentite saranno Gran Bretagna, Turchia e Tanzania La Russia prevede di riavviare i voli internazionali verso Gran Bretagna, Turchia e Tanzania a partire dal 1° agosto, oltre quattro mesi dopo aver chiuso i confini per lo scoppio della pandemia di coronavirus. … L'articolo Russia, riaprono i voli internazionali dal 1 agosto: i paesi coinvolti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

