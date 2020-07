Rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo, parla Kikò Nalli: “Massa di falsi insignificanti” (FOTO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Da un po’ si vocifera che Tina Cipollari e il su compagno Vincenzo si siano lasciati. A sganciare la bomba è stato il settimanale Di Più TV. Oltre a dare questa notizia, però, ne è trapelata un’altra che sta incuriosendo ancora di più. A causare la fine di questa storia pare potrebbe esserci di mezzo l’ex dell’opinionista, Kikò Nalli. Ebbene, quest’ultimo ha deciso di intervenire per mettere finalmente a tacere i gossip e chiarire la situazione. Il commento di Kikò sulla Rottura tra Tina e Vincenzo La storia d’amore tra Tina Cipollari e l’imprenditore Vincenzo pare sia giunta inesorabilmente al termine. Voci di corridoio rivelano ... Leggi su kontrokultura

