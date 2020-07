Roma. Sostegno alle famiglie di minori nello spettro autistico: online l’avviso pubblico (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Dipartimento Politiche Sociali ha approvato un avviso pubblico per il Sostegno economico alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 15 gennaio 2019, n.1 e ss.mm.ii. Potranno beneficiare della misura di Sostegno le famiglie che intendono avvalersi di un contributo riferito alle spese per trattamenti e programmi educativi con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana. A tal fine, la Regione Lazio mette a disposizione di Roma Capitale una somma ... Leggi su laprimapagina

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, grazie ancora una volta per il vostro sostegno... e da domattina testa alla difficile t… - fanpage : 'Finalmente a Roma si denuncia. Appoggiamo tutti quelli che lo fanno, lo facciamo con il favore della luce e con il… - Glentini2001 : @francy_0207 In un bar di Roma, fotografato un po' di tempo da. Hai tutta la mia stima e sostegno per la tua battag… - SimoFELSA_lig : RT @FelsaCisl: #24luglio il Segretario della @CislNazionale Ignazio Ganga @ignimoki al presidio in Piazza Castellani a #Roma a sostegno de… - felsalombardia : RT @FelsaCisl: #24luglio il Segretario della @CislNazionale Ignazio Ganga @ignimoki al presidio in Piazza Castellani a #Roma a sostegno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sostegno Roma. Linee Guida per sostegno a neo maggiorenni privi di supporto familiare - La Prima Pagina La Prima Pagina Tutto su Italexit, il partito che vuole portare l'Italia fuori dall'euro

L'ex Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone ha presentato la sua nuova formazione politica, che è anche la prima che vuole parlare ai “delusi dal populismo” (e se ce la fa, potrebbe mettere i bastoni f ...

Dna Ogliastra, Nieddu in Senato: "Un progetto che merita attenzione"

"La Regione ha già manifestato la propria volontà di dare sostegno alla neonata Fondazione Dna Ogliastra, sia per dare gambe ai progetti legati agli studi scientifici, sia per la tutela e la conservaz ...

L'ex Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone ha presentato la sua nuova formazione politica, che è anche la prima che vuole parlare ai “delusi dal populismo” (e se ce la fa, potrebbe mettere i bastoni f ..."La Regione ha già manifestato la propria volontà di dare sostegno alla neonata Fondazione Dna Ogliastra, sia per dare gambe ai progetti legati agli studi scientifici, sia per la tutela e la conservaz ...