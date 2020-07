Roma, Pallotta pronto a fornire le garanzie per iscriversi al campionato (Di venerdì 24 luglio 2020) Scadenza il 12 agosto, ma con rassicurazioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il patron della Roma James Pallotta ha assicurato che fornirà le adeguate garanzie alla Covisoc per l’iscrizione del club giallorosso al prossimo campionato. Un tema in realtà mai in discussione, ma il peggioramento dei conti tra l’assenza dalla Champions League e le … L'articolo Roma, Pallotta pronto a fornire le garanzie per iscriversi al campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

