Roma, operazione ‘stazioni sicure’: il bilancio della Polizia di Stato (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono 2.709 le persone controllate, 1 persona denunciata in Stato di libertà, 13 le sanzioni contestate in materia ferroviaria, 152 i bagagli al seguito controllati, oltre ad altri 40 controllati presso il deposito bagagli. 5 le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle diposizioni in materia di sicurezza nelle città. 177 operatori impiegati e 98 scali ferroviari interessati. Questo è il bilancio dell’attività della Polizia di Stato – Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’operazione “Stazioni Scure” svolta nella giornata di ieri, promossa su scala nazionale dal Servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

VIDEO | Operazione Crystal, spaccio di shaboo a Roma: 8 misure cautelari RomaToday 'Ndrangheta, sei latitanti arrestati tra Sud America e Albania

'Ndrangheta, 6 latitanti arrestati in Sud America e Albania: alcuni legati ai Bellocco di Rosarno

