Roma-Lido | Atac | erogato 92% corse previste da maggio a luglio

Roma – La linea Roma-Lido, nel periodo fra il 18 maggio e il 22 luglio ha erogato complessivamente il 92,2% delle corse previste dal programma di esercizio. Questo risultato e' stato ottenuto limitando al massimo la perdita di corse, in gran parte dovuta alla vetusta' dei mezzi che, contrariamente a quanto riportato da notizie di stampa, sono tutti dotati di impianto di aria condizionata funzionante. Il caso riportato nell'articolo di un treno che ha viaggiato senza aria condizionata si e' verificato una volta sola e il personale di bordo ha preferito arrivare a destinazione, per minimizzare il disagio, piuttosto che evacuare il treno. Altrettanto errato e' che salti una corsa su tre, come viene ...

La linea Roma-Lido, nel periodo fra il 18 maggio e il 22 luglio ha erogato complessivamente il 92,2% delle corse previste dal programma di esercizio. Questo risultato è stato ottenuto limitando al mas ...

