Roma-Latina | Tripodi | De Micheli sarà smentita da vice Cancellieri?

Roma – "Il modello Genova, invocato piu' volte dalla Lega, e' la strada corretta per la realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, insieme alle altre opere ferme al palo grazie anche alla mancanza di visione e di intraprendenza di Nicola Zingaretti che governa la Regione Lazio dal 2013. Con la speranza che il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e i 5 Stelle non smentiscano il capo del dicastero, Paola De Micheli, anche perche' il Lazio ha bisogno di investimenti e di infrastrutture all'avanguardia. In molte zone della regione sembra di essere nel terzo mondo". Cosi' in un comunicato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.

