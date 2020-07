Roma. Istituzione Monumento Naturale Lago ex SNIA-Viscosa (Di venerdì 24 luglio 2020) Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 giugno 2020 n. T000108 è stato istituito il Monumento Naturale “Lago ex SNIA-Viscosa”, ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 6 ottobre 1997 n. 29. Il Decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 02 luglio 2020 n.83. Leggi su laprimapagina

tusciaweb : Covid, sì della Camera alla giornata in memoria delle vittime Roma - Istituzione della giornata nazionale in memor… - sabrinacecchin2 : RT @MarisaLevi1: Aiuto da Roma, ma da una istituzione Pontificia. Femministe sveglia! - MarisaLevi1 : Aiuto da Roma, ma da una istituzione Pontificia. Femministe sveglia! - theafrologist : ??#Arte Condividiamo con piacere il consiglio della nostra collaboratrice @ForlyDaria a visitare il Museo per l'Imma… - Daniele08911186 : @ridebreath Manco per cazzo!!!!! Il pecorino Roma Dop è una istituzione italiana famosa in tutto il mondo!!!!! Ma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Istituzione Galletti designato nel Consiglio generale della Camera di Commercio di Roma Il Messaggero Roma. Istituzione Monumento Naturale Lago ex SNIA-Viscosa

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 giugno 2020 n. T000108 è stato istituito il Monumento Naturale “Lago ex SNIA-Viscosa”, ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 6 ottobre 1997 ...

Crui e Gse, accordo di collaborazione sulla sostenibilità

Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - Sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), società pubblica che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l'incent ...

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 giugno 2020 n. T000108 è stato istituito il Monumento Naturale “Lago ex SNIA-Viscosa”, ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 6 ottobre 1997 ...Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - Sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), società pubblica che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l'incent ...