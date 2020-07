Roma, estate al MAXXI: doppio appuntamento con la grande musica (Di venerdì 24 luglio 2020) Martedì 28 luglio alle ore 21, spazio a RomaRABEAT, l’eccezionale ensemble che vede musicisti maghrebini, rom rumeni e solisti italiani, raccontare insieme l’incontro tra melodie arabe e ritmi tzigani con al centro il Mediterraneo. Ospite speciale della serata sarà Moni Ovadia che con la sua emblematica voce racconterà di marinai greci e feste sefardite accompagnato dalle note pirotecniche dei musicisti in scena, in un viaggio affascinante fatto di suoni e storie, da Istanbul ai Balcani, dai regni del Maghreb alla Sicilia. Sul palco: Primiano Di Biase pianoforte, Ziad Trabelsi voce e oud, Paolo Rocca clarinetti, Albert Mihai fisarmonica, Petrika Namol contrabbasso, Simone Talone percussioni, Houcine ... Leggi su ilcorrieredellacitta

