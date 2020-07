Rocco Fasano di SKAM Italia: «La rabbia dei ragazzi e perché sto nudo» (Di venerdì 24 luglio 2020) Rocco Fasano, 27 anni, @Rocco Fasano. È Niccolò in «SKAM Italia». Qui, la versione completa dell'intervista pubblicata su GQ di luglio-agosto 2020. Diplomato al Conservatorio, attore, studente di Medicina, vuole specializzarsi in Psichiatria. Dov’è adesso? «Sono uno studente ancora nel mezzo del percorso: Psichiatria è il motivo per cui mi sono iscritto a Medicina e con il cinema ha in comune la magia della mente. In entrambi i casi si tratta di offrire una visione della realtà filtrata da un io: in quel punto c’è Rocco».Si è già sdraiato su un lettino? «Certo. La psicoterapia è uno strumento che tutti dovrebbero imparare a maneggiare: per cercare la ... Leggi su gqitalia

TeknoIta : Dj che non trovo materiale: Albertino Amadeus Alesso Benassi Brown Baby Doll Coccoluto Cerla Cirillo Consoli Dion… - xinshawnsblood : RT @RBcasting: Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane saranno i protagonisti di 'Non Mi Uccidere' (Don't Kill Me),… - hogwartsexprevs : RT @RBcasting: Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane saranno i protagonisti di 'Non Mi Uccidere' (Don't Kill Me),… - Mario52338411 : RT @RBcasting: Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane saranno i protagonisti di 'Non Mi Uccidere' (Don't Kill Me),… - AkiraPhoenix14 : RT @RBcasting: Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane saranno i protagonisti di 'Non Mi Uccidere' (Don't Kill Me),… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Fasano Rocco Fasano di SKAM Italia: «La rabbia dei ragazzi e perché sto nudo» GQ Italia Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane nel cast del thriller fantasy di Andrea De Sica

Tratto dal libro “Non Mi Uccidere” di Chiara Palazzolo. Inizio riprese a settembre. Rumors! Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane saranno i protagonisti di “Non Mi Uccidere” ...

Puglia: itinerario tra spiagge e masserie del Salento

E il distanziamento è uno stile di vita. Si cammina a piedi scalzi sulla fresca pietra di Trani alla Masseria Torre Maizza, un eden naturale a Savelletri di Fasano a firma di Rocco Forte, immerso tra ...

Tratto dal libro “Non Mi Uccidere” di Chiara Palazzolo. Inizio riprese a settembre. Rumors! Alice Pagani, Rocco Fasano, Anita Caprioli e Fabrizio Ferracane saranno i protagonisti di “Non Mi Uccidere” ...E il distanziamento è uno stile di vita. Si cammina a piedi scalzi sulla fresca pietra di Trani alla Masseria Torre Maizza, un eden naturale a Savelletri di Fasano a firma di Rocco Forte, immerso tra ...