Roby Facchinetti: la dedica alla moglie Giovanna Lorenzi per i trent'anni insieme (foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Nelle scorse ore, Roby Facchinetti ha postato, sui propri social ufficiali, una foto assieme alla moglie, Giovanna Lorenzi con cui festeggia trent'anni d'amore. Roby Facchinetti: la dedica alla moglie Giovanna Lorenzi per i trent'anni insieme (foto) 24 luglio 2020 17:00. Leggi su blogo

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Roby Facchinetti - Rinascerò rinascerai - BlastingItalia : RT @aivlis_photo: Di nuovo in tour @RobyFacchinetti -> - D4Sn0w : Il puooooooò di Roby Facchinetti è inimitabile e insuperabile. #ioete - WebradioFinance : Ora in onda Roby Facchinetti - Rinascero Rinascerai su Webradio Finance - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Roby Facchinetti - Rinascerò rinascerai -

Ultime Notizie dalla rete : Roby Facchinetti Roby Facchinetti, lo scatto dal passato insieme alla moglie Caffeina Magazine Roby Facchinetti: la dedica alla moglie Giovanna Lorenzi per i trent'anni insieme (foto)

Nelle scorse ore, Roby Facchinetti ha postato, sui propri social ufficiali, una foto assieme alla moglie, Giovanna Lorenzi con cui festeggia trent'anni d'amore.

Roby Facchinetti: “30 anni con mia moglie Giovanna”/ “Tanti auguri a noi amore mio”

Roby Facchinetti pubblica una foto del passato con la moglie Giovanna Lorenzi e si lascia andare ad una dolcissima dedica d’amore. Bellissima dedica d’amore di Roby Facchinetti alla moglie Giovanna Lo ...

Nelle scorse ore, Roby Facchinetti ha postato, sui propri social ufficiali, una foto assieme alla moglie, Giovanna Lorenzi con cui festeggia trent'anni d'amore.Roby Facchinetti pubblica una foto del passato con la moglie Giovanna Lorenzi e si lascia andare ad una dolcissima dedica d’amore. Bellissima dedica d’amore di Roby Facchinetti alla moglie Giovanna Lo ...