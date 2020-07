Ritorno in classe, Azzolina: 'Concorso è necessario per assunzione. Anche io ho fatto percorso selettivo' (Di venerdì 24 luglio 2020) ...Quotidiano ', parla della complessa ripartenza dalle attività scolastiche nel rispetto delle norme. Intervisteranno Anche il giornalista Andrea Scanzi e Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net '... Leggi su orizzontescuola

LegaSalvini : #SALVINI VISITA SCUOLA A #LAMPEDUSA: 'BANCHI ACCATASTATI, LUNEDÌ INTERROGAZIONE ALLA MINISTRA' - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: #SALVINI VISITA SCUOLA A #LAMPEDUSA: 'BANCHI ACCATASTATI, LUNEDÌ INTERROGAZIONE ALLA MINISTRA' - MiriamTosi : RT @FondAgnelli: Ritorno a scuola, quanti alunni entrano in classe? Ecco la piattaforma che lo calcola - HCLYSHADY : io mi immagino gli insegnanti che escono un attimo dalla classe e al ritorno si ritrovano gli alunni a scontrarsi u… - vis_verbi : RT @D_Autore: Il 14 settembre tutti in classe? In che modo si riuscirà a garantire il normale svolgimento delle lezioni? Cosa ha in mente @… -