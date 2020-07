Ritorno a scuola, la Azzolina è categorica: “Basta terrorizzare le famiglie” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFerma. Decisa. Lucia Azzolina non ne vuole sapere, la data per il Ritorno in classe è fissata e non ci saranno ulteriori modifiche. “Il 14 settembre si tornerà a scuola“, ribadisce il Ministro dell’Istruzione, ospite alla trasmissione “Agorà” su RaiTre, “con la maggioranza lavoriamo insieme, alle opposizioni chiedo meno propaganda per fare contente le famiglie“. Getta acqua su fuoco, provando a spegnere anche l’ultima polemica. “Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di dirci di quale tipologia di banco hanno bisogno. La gara sarà europea, vedremo quali aziende parteciperanno“, prosegue la Azzolina, “lasciateci lavorare, occorre fare meno polemiche perché non servono e si terrorizzano le ... Leggi su anteprima24

lucianonobili : Un tema in particolare è una priorità per @ItaliaViva: il ritorno a #scuola. Abbiamo lavorato per migliorare il DL… - forza_italia : Rivolta degli insegnanti contro la Azzolina. Il ritorno a scuola è un'odissea senza fine. - Corriere : Azzolina, la ministra che ha tutti contro: «È perché sono donna e giovane. Andrò in tv ... - Mary41516706 : Taylor Swift ha il potere di farmi tornare ad essere una diciassettenne nell'autobus di ritorno da scuola con le cu… - giornaledelcibo : Si è conclusa il 16 luglio la Settimana del Cibo ideata nell’ambito di #NutriamoLaScuola. Un’esperienza di formazio… -