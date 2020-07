Rita Dalla Chiesa, lo sfogo al vetriolo: “Io non compro affetto, me lo vado a cercare…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il duro sfogo di Rita Dalla Chiesa Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta un’intervista a Rita Dalla Chiesa. Chi segue quest’ultima da anni sa perfettamente come sia legata fortemente agli animali, in particolare ai cani. Nelle ultime settimana l’ex padrona di casa di Forum e saggia di Italia Sì di Marco Liorni ha avuto un’esternazione su Twitter scatenando una serie di polemiche. Nello specifico, in occasione del Festival di Yuli, in Cina, dove vengono venduti e macellati migliaia di cani, la professionista di Casoria si è scagliata contro quel popolo. Dopo giorni, rendendosi conto di aver esagerato è ritornata sui suoi passi chiedendo scusa sui social network. Durante la chiacchierata con il giornalista del ... Leggi su kontrokultura

grava1995 : Piacenza, Rita dalla Chiesa: 'Vergogna, veri Carabinieri sono altri' - nuovalepanto : RT @karma_charly: Mi unisco alla solidarietà espressa dalla signora Rita, per tutti quelli che indossano la divisa e fanno il loro lavoro c… - Angelika040571 : RT @tempoweb: Mi vergogno. La sfogo di Rita Dalla Chiesa sui carabinieri di Piacenza #rita-dalla-chiesa-arresto-carabinieri-piacenza https… - rita_desideri : RT @ellyesse: Dalla Regione 2.5 milioni di euro per sostenere il volontariato e le associazioni di promozione sociale. Soldi che vanno a… - FilippoCarmigna : Mi vergogno. La sfogo di Rita Dalla Chiesa sui carabinieri di Piacenza -