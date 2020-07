Risultati Serie B LIVE, dominio del Crotone a Livorno e promozione ad un passo: la classifica (Di venerdì 24 luglio 2020) Risultati Serie B – Giornata decisiva per il campionato di Serie B, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi delle squadre, dalla promozione alla retrocessione. Nel primo match dominio del Crotone, 1-5 sul campo del Livorno. Interessante sfida tra Chievo e Cittadella, trasferta del Pordenone contro l’Ascoli e del Pisa a Cosenza. La Cremonese affronta in casa lo Spezia, l’Entella il Perugia. Il già promosso Benevento dovrà vedersela con il Frosinone, l’Empoli a Salerno. Chiudono Trapani-Pescara e Venezia-Juve Stabia. Risultati Serie B Venerdì 24 luglio ore 18.45 Livorno-Crotone 1-5 ore ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - radioaldebaran : #SerieB: 36' Giornata - #Calcio #Risultati - - zazoomblog : Risultati Serie B LIVE il Crotone la ribalta a Livorno: la classifica - #Risultati #Serie #Crotone #ribalta - junews24com : Risultati Serie A 36esima giornata: gli aggiornamenti sulle gare - - iz2qxg : Questa mattina ore 6, 30 vecchietto da solo su fiat panda 2a serie con visiera, mascherina ffp2 e guanti in lattice… -