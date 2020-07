Risultati Serie B, 36ª giornata LIVE: lo Spezia pareggia, il Crotone è in Serie A! [FOTO e CLASSIFICA] (Di venerdì 24 luglio 2020) Risultati Serie B – Altro verdetto in Serie B: con due giornate dal termine viene decretata la seconda squadra promossa in massima Serie. Il Crotone fa festa… “in viaggio”. Dopo la cinquina a Livorno del pomeriggio, l’attesa era tutta per Cremonese-Spezia, che non vanno oltre lo 0-0. Gli 8 punti di distanza mettono così al sicuro i calabresi, che tornano in Serie A. Nelle altre gare, si riapre tutto per la zona playout, con le preziosissime vittorie interne di Cosenza e Trapani che avvicinano Pescara e Juve Stabia, entrambe sconfitte. Poker a domicilio Salernitana e Benevento, mentre il Chievo schianta il Cittadella. Per i playoff è bagarre. Di seguito ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - CalcioWeb : Risultati #SerieB, 36ª giornata LIVE: lo Spezia pareggia, il #Crotone è in Serie A! [FOTO e CLASSIFICA] - - Mediagol : #SerieB, 36a giornata: il #Crotone festeggia il ritorno in A, decisivo il pari dello Spezia. Risultati e classifica - TuttoSalerno : SERIE B - 36^ giornata, tutti i risultati finali: Crotone promosso in Serie A - DiMarzio : #SerieB, i risultati della 36a giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie I risultati in Serie B: Crotone in A, colpo playoff dell'Empoli Goal.com Trapani – Pescara 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Trapani – Pescara del 24 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B TRAPANI – Quest ...

Genoa-Inter, le formazioni: Eriksen confermato dietro a Sanchez e Lukaku

A otto giorni dal termine del campionato, con un finale di stagione non proprio agevole per ipotecare il secondo posto, Antonio Conte indica nell’eccessivo dispendio di energie il nemico peggiore per ...

La partita Trapani – Pescara del 24 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B TRAPANI – Quest ...A otto giorni dal termine del campionato, con un finale di stagione non proprio agevole per ipotecare il secondo posto, Antonio Conte indica nell’eccessivo dispendio di energie il nemico peggiore per ...