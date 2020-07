Risultati Serie A, 36ª giornata LIVE: pareggio dell’Atalanta (Di venerdì 24 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Tre gare al sabato, tra cui l’interessante testa coda tra Genoa e Inter, con i rossoblu alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Domenica, dopo le gare del pomeriggio, il piatto forte è il posticipo Juventus-Sampdoria. In caso di vittoria i bianconeri sarebbero campioni d’Italia. Di seguito il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore 21.45 Milan-Atalanta 1-1 (14′ Calhanoglu, 33′ Zapata) SABATO ore 17.15 Brescia-Parma ore 19.30 Genoa-Inter ore 21.45 Napoli-Sassuolo DOMENICA ore 17.15 Bologna-Lecce ore ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - TuttoSalerno : SERIE B - 36^ giornata: i risultati dei primi tempi - zazoomblog : Risultati Serie A 36ª giornata LIVE: l’anticipo è Milan-Atalanta - #Risultati #Serie #giornata #LIVE: - er_po_ : Intanto sono finiti i primi tempi della serie B. Frosinone 1-3 Benevento,… - JTriplete : #SALEMP La #Salernitana sta riuscendo (per ora) a risollevare una squadraccia come l'empoli che veniva da una serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie I risultati in Serie B Goal.com Parma, D'Aversa: "Dopo il risultato col Napoli è cambiato l'aspetto mentale"

Dopo la vittoria contro il Napoli che è valsa la matematica salvezza, il Parma scenderà in campo nel pomeriggio di domani, a Brescia, contro la squadra di Lopez che nell'ultimo turno è stata matematic ...

Crotone in Serie A se…/ Risultati utili: Cremonese Spezia la partita chiave

Crotone in Serie A già questa sera? Un’ipotesi possibile nel caso in cui lo Spezia non dovesse vincere sul campo della Cremonese. I tifosi rossoblu, dunque, dopo la vittoria pirotecnica… Crotone in Se ...

Dopo la vittoria contro il Napoli che è valsa la matematica salvezza, il Parma scenderà in campo nel pomeriggio di domani, a Brescia, contro la squadra di Lopez che nell'ultimo turno è stata matematic ...Crotone in Serie A già questa sera? Un’ipotesi possibile nel caso in cui lo Spezia non dovesse vincere sul campo della Cremonese. I tifosi rossoblu, dunque, dopo la vittoria pirotecnica… Crotone in Se ...