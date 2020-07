Risultati Serie A, 36ª giornata LIVE: l’anticipo è Milan-Atalanta (Di venerdì 24 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Tre gare al sabato, tra cui l’interessante testa coda tra Genoa e Inter, con i rossoblu alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Domenica, dopo le gare del pomeriggio, il piatto forte è il posticipo Juventus-Sampdoria. In caso di vittoria i bianconeri sarebbero campioni d’Italia. Di seguito il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore 21.45 Milan-Atalanta 0-0 SABATO ore 17.15 Brescia-Parma ore 19.30 Genoa-Inter ore 21.45 Napoli-Sassuolo DOMENICA ore 17.15 Bologna-Lecce ore ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - volpe_peppe : RT @SkySport: Serie B, i risultati della 36^ giornata: Crotone promosso in A se lo Spezia non vince - ansiogenaaf : RT @finallybarbos: Stasera perderemo perché prima o poi doveva finire sta serie di risultati positivi. Siamo senza mezza difesa e senza il… - eudamone_ : RT @SerieA: I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App ufficiale di Le… - finallybarbos : Stasera perderemo perché prima o poi doveva finire sta serie di risultati positivi. Siamo senza mezza difesa e senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie I risultati in Serie B Goal.com Milan-Atalanta, Papu Gomez: "Quanto ho urlato al gol Fofana"

Sulla partita contro i rossoneri: "Il Milan è veramente una bella sorpresa, l’Atalanta no. Dopo il lockdown ha fatto dei risultati importanti e tantissimi punti. Complimenti a Pioli che ha ...

Serie A, 36ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 36° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio. Super6 permette a tutti gli appassionati di vince ...

Sulla partita contro i rossoneri: "Il Milan è veramente una bella sorpresa, l’Atalanta no. Dopo il lockdown ha fatto dei risultati importanti e tantissimi punti. Complimenti a Pioli che ha ...Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 36° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio. Super6 permette a tutti gli appassionati di vince ...