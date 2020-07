Rising Phoenix- la storia delle Paralimpiadi su Netflix: le prime anticipazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) In arrivo su Netflix un nuovo progetto molto interessante che vedrà la nostra bravissima Bebe Vio tra i protagonisti. Il coronavirus non solo ha cambiato le nostre abitudini ma ha anche fatto saltare eventi sportivi, musicali, che avrebbero dovuto svolgersi in questo strano 2020. Tra gli eventi rimandati al 2021 anche le Paralimpiadi. Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi racconta la straordinaria storia dei Giochi Paralimpici. Dalle macerie della seconda guerra mondiale al terzo evento sportivo più grande del pianeta, le Paralimpiadi hanno portato alla nascita di un vero e proprio movimento globale che continua a cambiare il modo in cui il mondo pensa alla disabilità, alla diversità e al ... Leggi su ultimenotizieflash

