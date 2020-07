“Ricominciamo?”: torna la storica rassegna Ponza d’Autore con Bonaccini, Emiliano e Zaia. Peter Gomez intervista la ministra Azzolina (Di venerdì 24 luglio 2020) torna per rispondere alla domanda “Ricominciamo?” la dodicesima edizione di Ponza D’Autore, la storica rassegna culturale ideata dal giornalista Mediaset Gianluigi Nuzzi. Nonostante le difficoltà del post-Covid, all’appuntamento parteciperanno decine di esponenti chiave della politica, dell’economia, della cultura, della scienza e delle nuove tecnologie per affrontare i temi più caldi che stanno segnando questo momento storico. Attraverso interviste, dialoghi e dibattiti, Nuzzi cercherà di capire con i suoi ospiti cosa ci aspetta nell’imminente futuro, anche grazie all’intervento di giornalisti di primissimo piano come Roberto Bernabò, Barbara Carfagna, Eleonora Cozzella, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona ... Leggi su ilfattoquotidiano

