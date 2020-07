Ricomincia il tormentone Messi-Inter: il padre di Leo compra casa a Milano (Di venerdì 24 luglio 2020) Messi-Inter è un tormentone destinato a non tramontare mai: il papà di Leo compra casa a Milano. I tifosi si scatenano ma la Pulce non rientra nell’affare Messi-Inter ancora si può? Si, forse, no. A Milano è esploso il tam-tam mediatico in merito alla notizia lanciata nella serata di giovedì da Radio Rai dove veniva annunciato che il papà della Pulce sarebbe in procinto di acquistare una casa nel capoluogo meneghino. Subito i tifosi Interisti si sono scatenati tra i vari social per un possibile approdo del numero 10 del Barcellona alla corte dell’Inter. Ma – come riporta La Gazzetta – la società di Steven Zhang ha ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Ricomincia tormentone Ricomincia il tormentone Messi-Inter: il padre di Leo compra casa a Milano Zon.it Arisa: "Ricomincio da me, mostrando tutte le imperfezioni"

Per Arisa "Ricominciare ancora" non è solo il titolo del nuovo singolo che l'artista canta con dolcezza nella bolgia dei tormentoni estivi tanto urlati. E' un mantra che si ripete, un augurio che la c ...

Federico Feshion Style “Troppo Top”: il suo tormentone è estivo o “lassativo”?

“Preparatevi a ballare per tutta l’estate” è stata la promessa (o la minaccia) di Federico Fashion Style. Dopo i “drammi” delle ultime settimane – dai carabinieri nel suo salone all’auto vandalizzata ...

