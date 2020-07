Ricerca, ENEA: brevettato sistema innovativo per la cura dei tumori pediatrici (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Il sistema innovativo brevettato dal team di Ricercatori del Laboratorio Tecnologie Biomediche dell’ENEA potrebbe avere ricadute importanti per la cura del medulloblastoma, un tumore pediatrico. L’innovazione – spiega ENEA – consiste in un pretrattamento con impulsi elettrici abbinato all’applicazione di radiazioni ionizzanti e si è dimostrata efficace anche con dosi ridotte di radiazioni e senza l’utilizzo di farmaci. “Questo sistema consente di neutralizzare selettivamente, in un modello sperimentale, le cellule staminali del medulloblastoma, note per essere particolarmente resistenti alle terapie oncologiche convenzionali – spiega Mariateresa Mancuso, responsabile del ... Leggi su quifinanza

Infrastrutture, nasce il Consorzio Fabre per sicurezza di ponti e viadotti

(Teleborsa) - Un'alleanza tecnico-scientifica per la sicurezza di ponti e viadotti in Italia. A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera a Genova, Enea, i Politecnici di Torino ...

