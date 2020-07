Riccardo Scamarcio e Angharad Wood, discreti e innamorati (Di venerdì 24 luglio 2020) Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono indubbiamente una delle coppie protagoniste dell'estate, loro malgrado. L'attore e la manager inglese, infatti, hanno sempre vissuto la loro storia d'amore con discrezione, il più possibile lontano dai riflettori. Però, si sa, vip watchers e paparazzi sono sempre in agguato, così Riccardo e Angharad sono stati avvistati prima a Venezia nel corso di una vacanza romantica e poi per le vie di Roma, dove sono state scattate delle foto che testimoniano una importante svolta nella loro relazione. Angharad sfoggia infatti uno splendido pancione, oltre che un prezioso anello all'anulare sinistro. Secondo i rumor la coppia sarebbe convolata a nozze in gran segreto e si starebbe preparando all'arrivo di una bambina, per ... Leggi su gqitalia

raimovie : Alle 21.10 'Mine vaganti di @FerzanOzpetek con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastic… - aramantic : @sciurini_ Secondo me anche Riccardo Scamarcio - angeliquepoison : RT @gossipnewsgoss1: Riccardo Scamarcio diventa papà per la prima volta: la compagna all'ottavo mese ? - comeilbuio : @sweetdetaiIs Film di merda e finisce pure male, unica nota positiva: Riccardo Scamarcio più bono che mai Santa Maria perdonami - about_sofia02 : RT @macaggiafa: Riccardo scamarcio un bono assurdo. E il sorrisetto, e i ricci, e gli occhioni verdi, in viso proprio stupendo, e il fisico… -

. Il famoso e popolare attore pugliese e la sua compagna britannica, Angharad Wood, sono in dolce attesa di una femmina. La bellissima notizia è stata diffusa dal settimanale Diva e Donna che ha rivel ...

