Riapertura stadi, Spadafora: “Ritorno da settembre ma alle nostre condizioni” (Di venerdì 24 luglio 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha annunciato il ritorno negli stadi dei tifosi a partire dal prossimo settembre: “Studiamo il modo giusto” Spiragli di luce per la Riapertura degli stadi a partire da settembre. Lo annuncia Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, intervenuto ai microfoni del GR1 di Radio Rai. Il Ministro ha spiegato che si sta lavorando al miglior modo per poter far tornare i tifosi ad accompagnare le partite di calcio in Italia. Al contempo ha specificato: “Dobbiamo valutare prima se la curva epidemiologica ce lo consentirà”, ha spiegato Spadafora. L’intento è quello di riaprire ma nelle migliori condizioni possibili: “C’è bisogno di avere le giuste ... Leggi su zon

Riapertura stadi, Spadafora: "Da settembre i tifosi torneranno negli impianti"

Spadafora: «A settembre è possibile il ritorno dei tifosi negli stadi, ma rispettando alcune misure di sicurezza»

Il Ministro dello Sport ha però precisato: «Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore». Dunque, ...

Per la LND sono stati istituiti 10 milioni di euro". Sulla possibile riapertura degli stadi: "Dipenderà dal coronavirus, ma in uno stadio come l'Olimpico che ha 70 mila posti, penso che 20 mila ...

Il Ministro dello Sport ha però precisato: «Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore».