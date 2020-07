Riapertura stadi, Spadafora: «A settembre se ci saranno le condizioni» (Di venerdì 24 luglio 2020) Riapertura stadi, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni del Giornale radio Rai (Gr1) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni del Giornale radio Rai (Gr1). Ecco le sue dichiarazioni per quanto riguarda la Riapertura degli stadi: «Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MilanNewsit : Spadafora: 'Riapertura degli stadi da settembre, ci stiamo lavorando' - junews24com : Riapertura stadi, Spadafora: «Se possibile a settembre, con nuove misure» - - UYBAvolley : ??? #UYBA1000 - LINK DIRETTO PRENOTAZIONE ABBONAMENTI, ULTIMISSIMI POSTI!!! - filippo898 : RT @CalcioFinanza: Ingressi scaglionati e tifosi seduti: il CTS studia la riapertura degli stadi - UnicaRadio : Presidente Cagliari, ognuno faccia subito la sua parte Basta porte chiuse per Covid 19: il presidente del Cagliari,… -