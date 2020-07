Riapertura Scuola, Azzolina Parla di Elezioni e Precari (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel corso della trasmissione Agorà, la Ministra Azzolina ha riassunto i provvedimenti per la Riapertura della Scuola a settembre. Sono stati approfonditi anche gli argomenti Elezioni e Precari. “Il 14 settembre si torna a Scuola, la propaganda dell’opposizione terrorizza le famiglie. Elezioni? Enti locali e Lamorgese valutino sedi alternative alle scuole. Le immissioni in ruolo dei Precari avverranno per concorso, rispettiamo la Costituzione”. Queste le parole della Ministra. Azzolina infine accenna ai banchi monoposto: “Non è stato mai investito nulla sugli arredi scolastici. Oggi mettiamo 2,9 miliardi sulla Scuola solo a settembre e da gennaio a oggi 6 miliardi di Euro. ... Leggi su youreduaction

L'ipotesi, indicata nelle linee guida ministeriali, non è presa in considerazione dall'Ufficio scolastico regionale che sta lavorando con la task force alla riapertura degli edifici a settembre ...

Quel silenzio assordante sulle riapertura di nidi e infanzia a Settembre (e sull’organizzazione delle scuole)

La ripresa dell’anno scolastico? Una chimera. Siamo praticamente a fine luglio e la verità è che nessuno ha idea di come e quando comincerà davvero la scuola a settembre. E infanzia e nidi non sono ne ...

