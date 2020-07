“Responsabilità medica e Covid-19: angeli o demoni?”: il convegno a Caserta (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Le immagini dei medici durante il periodo di lockdown hanno colpito tutti e non devono essere dimenticate. Alla luce di questo bisogna interrogarsi anche sugli strumenti giuridici da utilizzare, dal momento che la situazione eccezionale è stata fronteggiata con strumenti ordinari sia per i medici che per gli avvocati. Serve ora una strategia comune per evitare le tante denunce rivolte agli operatori sanitari. È stata questa la base su cui si è sviluppato il convegno “Responsabilità medica e Covid-19: angeli o demoni?“. A promuoverlo l’Ordine dei Medici di Caserta e quello degli Avvocati. L’incontro è stato ospitato dalla Fondazione Forense in via Lussemburgo a Santa Maria Capua ... Leggi su anteprima24

