Renzi porta a giudizio Travaglio per la carta igienica con la sua faccia (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel febbraio scorso circolò molto sui social network una foto che mostra un intervento televisivo di Marco Travaglio mentre alle sue spalle fa bella mostrava un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi. A ben guardare vicino al rotolo c’è anche una “cartolina” sempre con la faccia di Renzi e un segnale di divieto vicino a quello che sembrava un mucchio di escrementi fumanti. Un’immagine molto simile a qualche meme pubblicato su Facebook. La foto si riferiva all’intervento del direttore del Fatto Quotidiano a Tagadà. Oggi Travaglio fa sapere che ha ricevuto una citazione al tribunale civile da Renzi per la storia della carta ... Leggi su nextquotidiano

Nel febbraio scorso circolò molto sui social network una foto che mostra un intervento televisivo di Marco Travaglio mentre alle sue spalle fa bella mostrava un rotolo di carta igienica con la faccia

