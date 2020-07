Renault, oltre 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Renault ha venduto oltre 300.000 veicoli elettrici in Europa. Contemporaneamente, sono state immatricolate più di 100.000 Renault ZOE in Francia. Nel primo semestre 2020, i volumi della Marca Renault sono in crescita del 38%, con oltre 42.000 veicoli venduti. Le vendite di ZOE aumentano in Europa del 50% circa e si attestano a 37.540 unità. Nuova ZOE viene lanciata a fine 2019 e propone molte innovazioni al servizio del comfort e del piacere di guida. Il nuovo abitacolo pone al centro il conducente con due ampi display da 10″ per il contagiri e 9,3″ per il navigatore, nonchè un nuovo sistema multimediale. Nuova ZOE semplifica i viaggi offrendo ... Leggi su ildenaro

Italpress : Renault, oltre 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa - renaultitalia : Nuova #ZOE prosegue la sua success story all’interno di una gamma elettrica leader sia nelle autovetture che nei ve… - VillaggioTecno : Renault: oltre 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa - gabifavuzza : RT @renaultitalia: #Renault supera la soglia dei 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa dal lancio della sua gamma dedicata ?? https:/… - Mosange : RT @renaultitalia: #Renault supera la soglia dei 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa dal lancio della sua gamma dedicata ?? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault oltre Renault, oltre 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa La Sicilia MOTORI: RENAULT, OLTRE 300.000 VEICOLI ELETTRICI VENDUTI IN EUROPA

ROMA (ITALPRESS) - Renault ha venduto oltre 300.000 veicoli elettrici in Europa. Contemporaneamente, sono state immatricolate piu' di 100.000 Renault ZOE in Francia. Nel primo semestre 2020, i volumi ...

Renault, oltre 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Renault ha venduto oltre 300.000 veicoli elettrici in Europa. Contemporaneamente, sono state immatricolate piu' di 100.000 Renault ZOE in Francia. Nel primo semestre 2020, i volumi ...

ROMA (ITALPRESS) - Renault ha venduto oltre 300.000 veicoli elettrici in Europa. Contemporaneamente, sono state immatricolate piu' di 100.000 Renault ZOE in Francia. Nel primo semestre 2020, i volumi ...ROMA (ITALPRESS) - Renault ha venduto oltre 300.000 veicoli elettrici in Europa. Contemporaneamente, sono state immatricolate piu' di 100.000 Renault ZOE in Francia. Nel primo semestre 2020, i volumi ...