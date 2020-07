Regionali Puglia, Crimi: “Ci abbiamo ragionato, ma M5s correrà da solo. Contrasto a Emiliano non archiviabile” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Non ci siamo mai sottratti al confronto ma lo facciamo se ci sono i presupposti. Lo so che c’è un dibattito sula Puglia, so che tanti stanno spingendo ma voglio confermare, senza ombra di dubbio che in Puglia corriamo da soli. Ci abbiamo ragionato, ma le politiche fatte da Emiliano noi le abbiamo contrastate, non possiamo archiviare questo”. Lo dice il capo politico M5s Vito Crimi ai microfoni di Radio anch’io, su RadioUno, sottolineando che dalle Regionali “non ci sarà nessun impatto sul governo”. L'articolo Regionali Puglia, Crimi: “Ci abbiamo ragionato, ma M5s correrà da solo. ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i… - fattoquotidiano : Regionali, in Puglia il Pd lavora all’accordo col M5s su Emiliano: “Programmi sovrapponibili”. Ma la grillina Laric… - Linkiesta : Lo strano caso dell’estrema destra pugliese che sostiene Emiliano. @PippiMellone, sindaco di Nardò e capofila dell… - RaffyB_68 : RT @FQLive: #ULTIMORA Regionali Puglia, Crimi: 'Ci abbiamo ragionato, ma M5s correrà da solo' - Varco001 : RT @FQLive: #ULTIMORA Regionali Puglia, Crimi: 'Ci abbiamo ragionato, ma M5s correrà da solo' -