Reggina, stasera arriva Lafferty. Domani visite e firma (Di venerdì 24 luglio 2020) Kyle Lafferty è atteso stasera in Calabria. L’attaccante sbarcherà a Lamezia Terme, poi si trasferirà subito a Reggio Calabria. Domani sono in programma le visite, quindi la firma sul contratto biennale, poi la presentazione e subito a disposizione di Mimmo Toscano. Lafferty è il secondo grande colpo di mercato della Reggina dopo Menez, aspettando Charpentier (via Genoa) e Crisetig (la sua stagione in Spagna non è ancora finita). Foto: twitter Rangers L'articolo Reggina, stasera arriva Lafferty. Domani visite e firma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tuttoreggina : #Reggina, UFFICIALE: Lafferty in amaranto, stasera in Calabria - del_rumores : RT @Sportflash24: #Calcio, promosse in #SerieB per la stagione 2020-21 Monza, Vicenza e Reggina, vincitrici dei 3 gironi di #LegaPro, e la… - Sportflash24 : #Calcio, promosse in #SerieB per la stagione 2020-21 Monza, Vicenza e Reggina, vincitrici dei 3 gironi di #LegaPro… - DellaBagina : @Boboj29 in realtà con la Reggina sono usciti due pareggi, cosa molto probabile anche stasera preparatevi ai rigori -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina stasera Reggina, stasera arriva Lafferty. Domani visite e firma alfredopedulla.com Reggina, Lafferty stasera in città: il comunicato del club

Kyle Lafferty torna in Italia, sei anni dopo l'ultima esperienza con la maglia del Palermo. L'attaccante nordirlandese, nell'ultima stagione al Sunderland, arriverà infatti questa sera a Reggio Calabr ...

Serie C, stasera la finale dei play-off tra Reggio Audace e Bari

Serie C, si disputa stasera la finale dei play-off: a contendersi l’ultimo posto per il salto in cadetteria saranno i granata del Reggio Audace e i bianco-rossi del Bari. Entrambe le compagini sono gi ...

Kyle Lafferty torna in Italia, sei anni dopo l'ultima esperienza con la maglia del Palermo. L'attaccante nordirlandese, nell'ultima stagione al Sunderland, arriverà infatti questa sera a Reggio Calabr ...Serie C, si disputa stasera la finale dei play-off: a contendersi l’ultimo posto per il salto in cadetteria saranno i granata del Reggio Audace e i bianco-rossi del Bari. Entrambe le compagini sono gi ...