Reggia, il primo anno del direttore Maffei: “Museo ha potenzialità enormi, lavoriamo per migliorare i servizi” (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Caserta – Un anno complesso ma ricco di prospettive, tra numeri di nuovo in crescita e l’emergenza Covid, che ha aperto strade mai percorse ma cariche di opportunità. E’ il bilancio tracciato dal direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei in questi primi dodici mesi di incarico al timone di uno dei beni architettonici – riconosciuto patrimonio Unesco – più belli e dalle “potenzialità maggiori” ma anche più complessi da amministrare. La Maffei si è insediata un anno fa dopo quasi nove mesi di “vacatio” successivi al pensionamento dell’ex direttore Mauro Felicori. Dovette prendere le redini di una situazione non facile, con parte dei lavoratori ... Leggi su anteprima24

TeleradioNews : Lions Club Caserta Host ricorda Michele Ginolfi - anni60official : ??????RIPARTIAMO CON MASSIMO RANIERI! DOMENICA 26 LUGLIO ALLA REGGIA DI PORTICI ?????? ??Ricominciamo, con il “nostro” in… - chalam0ur : Reggia di Caserta, pinacoteca, ritratto di Maria Isabella, il primo commento che fa la mia amica quando un nostro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggia primo Agraria: frequentare lezioni e laboratori in un contesto come quello della Reggia di Portici "non è esperienza da sottovalutare" Ateneapoli Settembre Gastronomico 2020: cena benefica alla Reggia di Colorno con lo chef Enrico Chicco Cerea

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020+21, torna ad abbracciare Settembre Gastronomico: l’appuntamento è dal 30 agosto al 27 settembre. Invariato è il senso della kermesse, che punta sull’appeal ...

MotoGP | Valentino Rossi: "Il paragone con Jorge Lorenzo non regge"

Non riuscivo a guidare come volevo, il podio è stato importante per il campionato proprio perché arrivato a Jerez. Marquez in ogni caso domenica sarà già in pista, quindi tutti abbiamo le stesse possi ...

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020+21, torna ad abbracciare Settembre Gastronomico: l’appuntamento è dal 30 agosto al 27 settembre. Invariato è il senso della kermesse, che punta sull’appeal ...Non riuscivo a guidare come volevo, il podio è stato importante per il campionato proprio perché arrivato a Jerez. Marquez in ogni caso domenica sarà già in pista, quindi tutti abbiamo le stesse possi ...