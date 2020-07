Red Canzian racconta la povertà e l’amore della sua famiglia (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Ha avuto tanto dalla vita Red Canzian ma a Io e Te oggi ha raccontato della sua famiglia, era povera ma suo padre ha sempre fatto di tutto per dargli ciò che poteva (Foto). Sono ricordi dolcissimi quelli di Red Canzian, pensa alla sua prima chitarra, non era quella che voleva, ma quando vide suo padre chiedere se poteva pagare quelle 5mila lire un po’ al mese capì che stava già facendo il massimo per lui. E’ così che ha iniziato a mettere tutto il suo impegno suonando quello strumento e tirando fuori tutta la passione per la musica. Ricorda anche che non avevano certo i soldi per fare le vacanze ma un’estate suo padre noleggiò un’auto per tre ore, il tempo di accompagnare la famiglia a Jesolo, al mare, per ... Leggi su ultimenotizieflash

