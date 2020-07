Recovery fund, chi li gestisce i 209 miliardi? C’è il rischio dell’ennesima task force (Di venerdì 24 luglio 2020) Recovery fund, c’è il problema della gestione dei soldi. Anche dalla maggioranza si chiede un coinvolgimento diretto del Parlamento. I sodi del Recovery fund rischiano di diventare un problema per il premier Giuseppe Conte, assediata da una maggioranza che non si è ricompattata dopo la vittoria in Europa. Recovery fund, c’è il problema della gestione dei soldi Uno dei problemi principali con i quali deve fare i conti il premier Conte è quello della gestione dei fondi del Recovery fund. Dal Partito democratico era arrivata la proposta di una Bicamerale di regia per organizzare e concordare spese e progetti. All’idea della Bicamerale si contrappone quella ormai nota della task ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - pillaiandrea : RT @Linkiesta: In Italia si continua a considerare il #RecoveryFund una sorta di risarcimento. Un lotto di brioches gratis per un Paese in… - Redivivo_ : RT @OsservaMy: Leggo di gente che posta gif glitterate, che dice la propria sul recovery fund ????? -