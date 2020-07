Raffaella Fico oltre l’inosabile. In vasca, si toglie tutto e la foto vola: “Ma sei impazzita?” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono single, e ora sto molto bene così. Ho lasciato Alessandro Moggi un po’ di mesi fa. Vicino a me ho bisogno di un uomo. Di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità”, aveva dichiarato di recente Raffaella Fico durante un’intervista rilasciata a Novella 2000, durante la quale ha ufficializzato la conclusione della sua liason amorosa con l’ex compagno Alessandro Moggi. Come si dice? Chiodo scaccia chiodo: Raffaella Fico, poco dopo aver concluso la precedente relazione sentimentale, ha trovato presto una nuova fiamma. Si tratta di un giovane imprenditore che vanta già un ruolo professionale di spicco, il suo nome è Giulio Fratini e la celebre rivista Forbes l’ha inserito nella lista dei cento talenti Under ... Leggi su tuttivip

