Quirinale: venerdì 31 luglio alle 11 la cerimonia del Ventaglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Venerdì 31 luglio alle ore 11.00 avrà luogo al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del “Ventaglio” al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell’Associazione stampa parlamentare. Per ragioni legate all’emergenza sanitaria, al Quirinale -spiega una nota pubblicata sul sito della Presidenza della Repubblica- sarà presente una piccola rappresentanza di giornalisti concordata con l’Associazione stampa parlamentare. La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming sul sito www.Quirinale.it. L'articolo Quirinale: venerdì 31 luglio alle 11 la cerimonia ... Leggi su calcioweb.eu

