Queste Oscure Materie 2: trama, cast, anticipazioni serie tv (Di venerdì 24 luglio 2020) BBC ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di Queste Oscure Materie. Tra l’altro le riprese sono partite estremamente in fretta: questo anche a causa dell’attrice protagonista, la quale ha 14 anni e l’idea di procedere subito con la nuova stagione sta anche nella necessità di evitare che la ragazza sia molto più grande rispetto l’andamento della storia. Come è ben risaputo tra i fan, la serie prende libera ispirazione dai romanzi nati dalla penna di Philip Pullman; mentre il primo capitolo si è basato su La Bussola d’Oro, la seconda stagione seguirà le vicende narrate ne La Lama Sottile. Con ogni probabilità, il terzo ciclo di episodi sarà il capitolo conclusivo, ma questo ... Leggi su termometropolitico

LongTakeIt : #ComicConAtHomeHome2020: Lovecraft Country, Utopia, Queste oscure materie. I nuovi trailer delle serie tv ??… - fantasy_square : Nel cast di Queste Oscure Materie 2 ci saranno anche Terence Stamp, Simone Kirby e Jade Anouka, ecco i dettagli dei… - moviestruckers : #HisDarkMaterials – #QuesteOscureMaterie: trailer della seconda stagione - zazoomblog : Queste Oscure Materie 2: trama cast anticipazioni serie tv - #Queste #Oscure #Materie #trama - giuda31 : #PhoebeWallerBridge e #andrewscott di nuovo insieme. No, non per la terza stagione di #Fleabag, ma per la seconda d… -