Quarantena per gli arrivi da Romania e Bulgaria. Black list, porte chiuse per 16 Paesi (Di venerdì 24 luglio 2020) Si allunga la lista dei Paesi che rappresentano un rischio concreto per il Coronavirus. Il ministro alla Salute, Roberto Speranza ha annunciato: "Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la Quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen". Decisione presa da Speranza dopo l'incontro con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica del quadro epidemiologico a livello internazionale. "Il virus non è sconfitto e continua a circolare - avverte il ministro - Per questo occorre ancora prudenza e attenzione. Romania e Bulgaria escono dalla fascia dell'area ... Leggi su iltempo

