Quarantena per chi rientra da Romania e Bulgaria

Il ministro Speranza annuncia la decisione di obbligare coloro che rientrano dalla Romania e dalla Bulgaria ad un periodo di Quarantena "Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la Quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale.

