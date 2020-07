Quarantena per chi nelle ultime due settimane è stato in Bulgaria o Romania Ordinanza del ministro (Di venerdì 24 luglio 2020) Tweet di Roberto Speranza, ministro della Salute: Ho appena firmato un’Ordinanza che dispone la Quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza. L'articolo Quarantena per chi nelle ultime due settimane è stato in Bulgaria o Romania <span class="subtitle">Ordinanza del ministro</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

