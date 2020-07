Quarantena obbligatoria per chi arriva da Romania e Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) Per la prima volta da quanto le frontiere sono state riaperte due Paesi Schengen sono stati esclusi dalla libera circolazione. Si tratta di Romania e Bulgaria, dove il coronavirus ha ricominciato a circolare. La decisione è stata presa oggi dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo aver incontrato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I due hanno come di consueto fatto una verifica del quadro epidemiologico a livello internazionale e sono giunti alla conclusione che sia necessario obbligare alla Quarantena chi proviene da quei due Paesi. Il ministro Speranza infatti oggi ha annunciato:"Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la Quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già ... Leggi su blogo

