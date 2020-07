Quanti punti persi, il Napoli ha sprecato l’occasione di rimontare la Lazio per il quarto posto (Di venerdì 24 luglio 2020) I 69 punti della Lazio evidenziano i limiti caratteriali del Napoli post lockdown (è a -13, poteva trovarsi a -3). Da quando è ricominciato il campionato, dopo la sospensione per l’emergenza covid, il Napoli ha lasciato per strada 10 punti. Tre punti li abbiamo persi fiaccamente a Parma, ma prima c’erano state la sconfitta contro l’Atalanta e i pareggi contro Milan e Bologna. Se il Napoli avesse vinto tutte le partite post lockdown, oggi occuperebbe il quinto posto in classifica a 66 punti, tre punti in meno della Lazio, con tre partite da giocare e lo scontro diretto da disputare al San Paolo nell’ultima giornata. La determinazione, la ... Leggi su ilnapolista

