Qualcuno non dominerà più: IWillDominate fuori (Di venerdì 24 luglio 2020) Grossi guai per uno dei cardini più importanti della storia di tutto il celebre gioco Esports della Riot Games League of Legends, ovvero Christian “IWillDominate” Rivera. Questo giocatore statunitense ,nonché streamer di professione, ha visto il suo rapporto con la Riot Games sciogliersi a causa dei suoi comportamenti. Sembra (anzi, è quasi certo) che IWillDominate abbia mantenuto durante le sue partite, un atteggiamento tossico, verso sia la propria audience, ma anche verso quella avversaria e la propria, usando termini non proprio…consoni e anche toni spesso molto aggressivi. In virtù di questo, Riot Games ha deciso di eliminare dalla League Partner Program questo straordinario giocatore. Ciò, a differenza di quello che ci poteva aspettare, stavolta il popolo degli Esports è insorto in ... Leggi su esports247

