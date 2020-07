Puglia, tutti contro Emiliano: la ministra Bonetti (Italia Viva) lo diffida, il M5s non correrà con lui (Di venerdì 24 luglio 2020) Il fronte delle Regionali in Puglia continua a far discutere non solo in casa centrosinistra, ma anche all’interno della maggioranza. A scendere in campo contro il presidente uscente Michele Emiliano, nuovamente in corsa contro lo sfidante del centrodestra Raffaele Fitto, è la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. «Per quanto riguarda la politica bisogna introdurre principi di parità – ha detto la ministra -. Mi duole dire che abbiamo delle Regioni che non hanno ancora adeguato la loro legge regionale con la doppia preferenza di genere. Una tra tutte, la Puglia e come governo siamo stati costretti a mandare una diffida al Consiglio regionale perché si adegui a ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i… - hele_fr : Spariscono altri migranti dal centro dove c'è pure un positivo al #Covid. Sono tutti di origine tunisina e sono sba… - AlessioCuckold : Sono in Puglia per le vacanze. Cerco Miss che mi venda tutti i preservativi usati con il suo uomo. Pagherò una cifr… - buscaddu : RT @fattoquotidiano: IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i pas… - cevanseyes : Secondo me il mio paese in Puglia è di nuovo pieno di casi, perché la ragazza che lo ha preso è una molto socievole… -