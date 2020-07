Psg-Saint Etienne, programma e telecronisti Sportitalia finale Coppa di Francia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sportitalia di Psg-Saint Etienne, finale della Coppa di Francia. Si torna a giocare in terra transalpina dopo il lunghissimo stop per la pandemia di coronavirus e si assegna subito un trofeo. Favoriti i parigini, che hanno già vinto il campionato e che giocheranno a seguire anche la finale di Coppa di Lega, ma occhio alla storica compagine biancoverde. La sfida si giocherà alle ore 21.10 di venerdì 24 luglio. Psg-Sain Etienne sarà visibile su Sportitalia con la telecronaca di Ivan Fusto e Oscar Damiani Jr. Leggi su sportface

sportli26181512 : PSG, Thiago Silva e l'Atalanta VIDEO: Il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain, Thiago...… - T_Russo_ : RT @VittoRoto: La Ligue 1 è stata dichiarata conclusa con largo anticipo causa emergenza Covid, ma alla finale della Coppa di Francia in pr… - MicheleVesch : RT @isabbah: 5mila spettatori oggi allo stadio per la finale della coppa di Francia tra PSG e Saint-Etienne. Sara presente anche il Preside… - Dontlookback81 : RT @VittoRoto: La Ligue 1 è stata dichiarata conclusa con largo anticipo causa emergenza Covid, ma alla finale della Coppa di Francia in pr… - spaziocalcio : Stasera il calcio riprende in Francia con la finale di #CoupeDeFrance tra #PSG e #ASSE: pronostico, probabili forma… -